وزير المالية يشارك في اجتماع الدول المساهمة في مبادرة مرفق تشجيع ريادة الأعمال للمرأة

شارك معالي وزير المالية الاستاذ محمد بن عبد الله الجدعان في اجتماع الدول المساهمة في مبادرة مرفق تشجيع ريادة الأعمال للمرأة المنعقد اليوم على هامش اجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين التي اختتمت في هامبورغ الألمانية اليوم .

وقد افتتحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاجتماع الذي شارك فيه فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي و رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، و رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ورئيس الوزراءالأسترالي مالكولم تورنبول، إلى جانب عدد من الممثلين رفيعي المستوى للدول المساهمة الأخرى في المبادرة.

وتم تدشين المبادرة بشكل رسمي خلال الاجتماع، حيث تسعى هذه المبادرة إلى تشجيع الاستثمارات وتذليل العوائق التي تحول دون حصول رواد الأعمال من النساء على التمويل، الى جانب توفير الخدمات التي تساعد في تعزيز نمو المنشآت المتوسطة والصغيرة المملوكة للنساء، بما في ذلك تنمية المهارات وتقديم المساعدات الفنية.

حضر الاجتماع رئيس مجموعة البنك الدولي، ومدير عام صندوق النقد الدولي ، وأمين عام الأمم المتحدة، ، وأمين عام منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية.