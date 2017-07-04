أعلنت جمعية حماية المستهلك، حظر دخول الفراولة الطازجة من مصر بدءا من اليوم السبت، بسبب ارتفاع كمية متبقيات المبيدات فيها عن الحد المسموح به عالمياً.

وأوضحت الجمعية في تغريدة توضيح صحفي نشرته عبر حسابها الرسمي في تويتر، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل على مراقبة شحنات المنتجات الزراعية من الخضروات والفاكهة الطازجة الواردة إلى المملكة عبر محاجرها في جميع المنافذ الحدودية والتأكد من مأمونية وسلامة هذه المنتجات للاستهلاك.