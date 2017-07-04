 حظر دخول الفراولة الطازجة من مصر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 شوّال 1438 هجريا, الموافق 8 يوليو 2017 ميلاديا

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حظر دخول الفراولة الطازجة من مصر

حظر دخول الفراولة الطازجة من مصر
المناطق ـ الرياض

أعلنت جمعية حماية المستهلك، حظر دخول الفراولة الطازجة من مصر بدءا من اليوم السبت، بسبب ارتفاع كمية متبقيات المبيدات فيها عن الحد المسموح به عالمياً.
وأوضحت الجمعية في تغريدة توضيح صحفي نشرته عبر حسابها الرسمي في تويتر، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل على مراقبة شحنات المنتجات الزراعية من الخضروات والفاكهة الطازجة الواردة إلى المملكة عبر محاجرها في جميع المنافذ الحدودية والتأكد من مأمونية وسلامة هذه المنتجات للاستهلاك.

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