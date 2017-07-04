الجبير : بيان مجموعة الـ20 كان واضحاً لجهة مكافحة الإرهاب

أكد وزير الخارجية ، عادل الجبير، اليوم السبت، أن اجتماعه مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون “كان مثمراً”، مضيفاً: “بحثنا أزمة قطر والتدخلات الإيرانية في المنطقة ومكافحة الإرهاب”، بالإضافة للعلاقات الثنائية وقضايا المنطقة.

وفي لقاء مع قناة “العربية”، اعتبر الجبير أن بيان قمة مجموعة الـ20 التي انعقدت أمس واليوم في هامبورغ بألمانيا “كان واضحاً ويبين مدى أهمية مكافحة الإرهاب وسبل تمويله”.

وأشار الجبير إلى وجود “جماع واضح بين قادة مجموعة العشرين على مكافحة الإرهاب”، مشدداً على ضرورة أن لا يسمح لأي دولة بدعم الإرهاب.