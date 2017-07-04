وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي و معالي وزيرة خارجية جنوب أفريقيا في هامبورغ

التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم معالي وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، وذلك على هامش أعمال قمة قادة مجموعة العشرين التي اختتمت في مدينة هامبورغ الألمانية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والجهود المشتركة لمكافحة الارهاب والتطرف، ومجمل الأوضاع في المنطقة والعالم.

حضر اللقاء مدير عام مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد العنقري.

كما التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم أيضا معالي وزيرة خارجية جنوب أفريقيا مايتي نكوانا ماشاباني، وذلك على هامش أعمال قمة قادة مجموعة العشرين التي اختتمت في مدينة هامبورغ الألمانية.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مدير عام مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد العنقري، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا عدنان بوسطجي.