 انحراف مفاجئ يتسبب بحادث مروري على طريق المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 شوّال 1438 هجريا, الموافق 8 يوليو 2017 ميلاديا

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انحراف مفاجئ يتسبب بحادث مروري على طريق المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع

انحراف مفاجئ يتسبب بحادث مروري على طريق المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع
المناطق ـ الرياض

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن سبب وقوع حادث مروري أدى لوفاة السائق وزوجته وابنتيه على طريق مكة المكرمة – المدينة المنورة السريع، وأوضحت الإدارة في بيان لها أن الحادث وقع في الساعة الثالثة من مساء اليوم السبت أن السائق “مقيم 48 سنة” كان يقود مركبة من نوع فورد تورس على المسار الأيسر من الطريق وانحرف بشكل مفاجئ واصطدم بالسياج الفاصل بين الاتجاهين ثم استقر بعد اصطدامه بالخرسانة الحاملة لعمود الإنارة ونتج عن ذلك وفاته ووفاة مرافقيه وزوجته (31 سنة) وابنتيه (6 سنوات) والأخرى (5 سنوات).
وأبانت إدارة المرور أن الانحراف ناتج بعد قدر الله من انشغال السائق عن الطريق وعدم السيطرة على المركبة، وتقدمت الإدارة العامة للمرور بأحر التعازي إلى ذوي المتوفين، داعية الجميع إلى الالتزام بأنظمة المرور والتقيد بها وعدم الانشغال بأمر آخر أثناء القيادة لتحقيق السلامة العامة على الطرق.

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