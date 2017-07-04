الاتفاق ينهي المرحلة الأولى وميودراغ يعلن قائمة تركيا

أنهى فريق الاتفاق اليوم (السبت) المرحلة الأولى من استعداداته للموسم الجديد وذلك بعد عشرة أيام من تدريباته التي أداها على ملعب عبدالله الدبل في النادي، حيث سيغادر الفريق فجر بعد غدٍ (الاثنين) إلى تركيا ليقيم معسكره في منطقة كارتيبيه خلال الفترة من 10 وحتى 29 يوليو الجاري.

وستضم البعثة إلى جانب الجهازين الإداري والفني 24 لاعباً أعلن عن اختيارهم مدرب الفريق الصربي ميودراغ يسيتش وهم: احمد الكسار، وعبدالله الصالح، احمد إبراهيم، محمد الكويكبي، يوسف السالم، عمر السنين، هزاع الهزاع، حسن الحبيب، محمد الزبيدي، يحي عتين، مرعي المقعدي، محمد السبيعي، احمد الشهري، خوان كاليخون، عبدالله البحري، فواز الطريس، محمد الحائطي، فهد الهاجري، محمد الصيعري، عبدالعزيز مجرشي، عبدالرحمن العبود، عبدالعزيز واصلي، أسامة السليم، حسن غزواني.

ومن المقرر أن يخوض الفريق خلال المعسكر خمس مباريات ودية حيث سيفتتح مبارياته بمواجهة فريق فورتونا سيتارد الهولندي في 12 يوليو، قبل أن يواجه منتخب عمان الأولمبي في 15 يوليو، ليواجه بعد ذلك فريق سابيل الأذربيجاني في 20 يوليو، ثم فريق آلتاي سبور التركي في 23 يوليو، قبل أن يختتم مبارياته بمواجه باختاكور الأوزبكي 28 يوليو.

وكان رئيس الاتفاق قد أقام مأدبة عشاء جمع فيها اللاعبين والجهازين الإداري والفني حيث طالبهم خلالها ببذل أقصى جهودهم خلال المعسكر، داعياً إلى أهمية الانضباط والتفاعل مع الجهاز الفني.