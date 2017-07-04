اختتام البطولة الدولية للشطرنج في الخبر بمشاركة 17 دولة

اختتمت اللجنة السعودية للرياضات الذهنية مساء أمس الجمعة بطولة ركن الشريف الدولية للشطرنج والتي أقيمت في فندق كروم بمدينة الخبر وذلك بمشاركة 118 لاعبا من سبعة عشر دولة.

وقد حصل اللاعب الفلبيني روميل اسكوير على المركز الأول في البطولة فيما حقق اللاعب السعودي عبدالله المطيري المركز الرابع .

البطولة التي أقيمت برعاية ركن الشريف لعبت على النظام السويسري من سبع جولات وبزمن تفكير عشر دقائق لكل لاعب حظيت بحضور فاعل من محبي هذه الرياضة الذهنية ، حيث افتتح البطولة الدكتور جاسم الياقوت والذي بدوره أشاد بهذا الحراك الرياضي المبهج في المنطقة ، ودعا إلى تكرار مثل هذه المسابقات التي تسهم في خلق أجواء من المشاركة التعددية من قبل فئات المجتمع بمختلف الأعمار والجنسيات.

وشدد الياقوت على أهمية مشاركة السعودية في مثل هذه البطولات التي تعكس إبداع ومهارات شباب الوطن في كافة المحافل والمشاركات الدولية.

إحصائية :

412 مبارة

17 دولة مشاركة

118 لاعب

7 جولات

36 لاعب سعودي

أبرز الدول المشاركة:

استراليا،البحرين،كندا،بريطانيا،مصر،ألمانيا، الهند،الامارات،الفلبين