رسمياً .. ويليام جيبرو نصراوي لثلاث سنوات قادمة

أنهت إدارة نادي النصر إجراءات شراء عقد المهاجم الليبيري لاعب نادي ريو آفي البرتغالي ، ويليام جيبور ،وتم توقيع عقد احترافي معه لمدة ثلاث سنوات قادمة بداية من الموسم المقبل.

وسيلتحق المهاجم ويليام جيبور بمعسكر فريق النصر في تركيا خلال الأيام القادمة وبعد ذلك إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية.

تمنى الحساب الرسمي لنادي النصر على تويتر ،التوفيق لمحترف العالمي الجديد ، المهاجم الليبيري ويليام جيبور في الموسم المقبل وتقديم الإضافة الهجومية المنتظرة رفقة كتيبة المدرب البرازيلي ريكاردو جوميز.