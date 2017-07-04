 رسمياً .. ويليام جيبرو نصراوي لثلاث سنوات قادمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 شوّال 1438 هجريا, الموافق 9 يوليو 2017 ميلاديا

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رسمياً .. ويليام جيبرو نصراوي لثلاث سنوات قادمة

رسمياً .. ويليام جيبرو نصراوي لثلاث سنوات قادمة
المناطق - متابعات

أنهت إدارة نادي النصر إجراءات شراء عقد المهاجم الليبيري لاعب نادي ريو آفي البرتغالي ، ويليام جيبور ،وتم توقيع عقد احترافي معه لمدة ثلاث سنوات قادمة بداية من الموسم المقبل.

وسيلتحق المهاجم ويليام جيبور بمعسكر فريق النصر في تركيا خلال الأيام القادمة وبعد ذلك إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية.

تمنى الحساب الرسمي لنادي النصر على تويتر ،التوفيق لمحترف العالمي الجديد ، المهاجم الليبيري ويليام جيبور في الموسم المقبل وتقديم الإضافة الهجومية المنتظرة رفقة كتيبة المدرب البرازيلي ريكاردو جوميز.

 

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