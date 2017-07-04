 اكتشاف فائدة طبية هائلة للقهوة.. يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بمعدل الثلث | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 شوّال 1438 هجريا, الموافق 9 يوليو 2017 ميلاديا

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اكتشاف فائدة طبية هائلة للقهوة.. يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بمعدل الثلث

اكتشاف فائدة طبية هائلة للقهوة.. يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بمعدل الثلث
المناطق - وكالات

كشفت دراسة طبية كبيرة أن شرب كوبين من القهوة يوميا يقلل من خطر الإصابة بمرض السرطان بمعدل الثلث.

وحسبما ذكرت صحيفة ذا تليغراف البريطانية، أنه فحص خبراء من جامعتي ساوثهامتون وأدنبره بيانات 26 دراسة أجريت على 2.25 مليون مشارك، ليجدوا أن الأشخاص الذي يشربون مزيدا من القهوة هم أقل عرضة للإصابة بسرطان الكبد.

وبالمقارنة بالأشخاص الذين لا يشربون القهوة مطلقا، فإن الذين يشربونها بمعدل كوب واحد في اليوم أقل عرضة للسرطان بنسبة 20 في المئة، بحسب الدراسة التي نشرت في دورة بي أم جي أوبن.

ووفقا للدراسة، فإن الذين يشربون كوبين من القهوة يوميا كانوا أقل عرضة بنسبة 35 في المئة لخطر الإصابة بسرطان الكبد، بينما انخفض خطر الإصابة إلى النصب لدى الذين يشربون 5 أكواب من القهوة يوميا.

وقال القائمون على الدراسة إن القهوة منزوعة الكافيين مفيدة أيضا في هذا المجال بالنسبة للذين لا يشربون القهوة عموما.

وأوضحوا أن الدراسة تشجع على تناول هؤلاء الذين يعانون من مرض مزمن بالكبد للقهوة من أجل حمايتهم من السرطان.

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