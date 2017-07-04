وظائف شاغرة في كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة

أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال “MBSC”- عبر موقعها الإلكتروني- وبالتعاون مع بابسون العالمية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس فأعلى، وذلك للعمل بمقر الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ.

وأبرزت الكلية أن الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مدير العلاقات العامة والتسويق والاتصالات: الدرجة الجامعية في تخصصات: (التسويق، والعلاقات العامة)، أو أي مجال ذي الصلة، مع وجود خبرة سابقة.

2- مدير الشؤون القانونية والامتثال: درجة البكالوريوس في القانون، ويفضل درجة الماجستير في القانون أو أعلى، مع وجود خبرة سابقة..

وأوضحت الكلية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 يوليو 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2/ 9/ 2017م.

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