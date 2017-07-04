 شاهد.. ملاحقة الجيش المصري لباقي المتورطين بهجوم سيناء من الدواعش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 شوّال 1438 هجريا, الموافق 9 يوليو 2017 ميلاديا

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شاهد.. ملاحقة الجيش المصري لباقي المتورطين بهجوم سيناء من الدواعش وظائف شاغرة في كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة اكتشاف فائدة طبية هائلة للقهوة.. يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بمعدل الثلث المبعوث الأميركي لدى التحالف :الموصل من أصعب المعارك الحضرية التي شهدناها منذ الحرب العالمية الثانية رسمياً .. ويليام جيبرو نصراوي لثلاث سنوات قادمة اختتام البطولة الدولية للشطرنج في الخبر بمشاركة 17 دولة الاتفاق ينهي المرحلة الأولى وميودراغ يعلن قائمة تركيا انحراف مفاجئ يتسبب بحادث مروري على طريق المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي و معالي وزيرة خارجية جنوب أفريقيا في هامبورغ خادم الحرمين الشريفين يؤكد في اتصالين بأسرتي شهيدي الواجب العتيبي والتركي : المملكة ستتصدى بحزم لكل من يعتدي على استقرارها وأمنها الجبير : بيان مجموعة الـ20 كان واضحاً لجهة مكافحة الإرهاب قمة “العشرين” تنتهي بتوافق تجاري وخلاف مناخي مع ترامب

شاهد.. ملاحقة الجيش المصري لباقي المتورطين بهجوم سيناء من الدواعش

المناطق - وكالات

واصل الجيش المصري ملاحقته للعناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ الهجوم الانتحاري بسيناء أمس، والذي أسفر عن مقتل وإصابة 33 عسكرياً مصرياً.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن القوات المسلحة تواصل ملاحقة العناصر الإرهابية، التي استهدفت التمركزات الأمنية جنوب رفح مع فرض طوق أمني، لمحاصرة المنطقة التي وقع بها الهجوم وقصف جوي لتجمع العناصر الفارة وتدمير عدد من سيارات الدفع الرباعي.

وأضاف أنه تم رصد وتتبع تلك العناصر بالمناطق المتاخمة لمحيط الهجوم، وتنفيذ عدد من الضربات الناجحة استهدفت تجمع لها داخل المباني، وتدمير عدد من سيارات الدفع الرباعي التي تستخدمها تلك العناصر، وقال إنه يتم حالياً تمشيط المنطقة لملاحقة باقي العناصر الإرهابية.

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