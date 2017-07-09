 ضربة جديدة لقطر.. موديز تخفض توقعاتها لـ 4 مؤسسات غاز إلى سلبية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 شوّال 1438 هجريا, الموافق 9 يوليو 2017 ميلاديا

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ضربة جديدة لقطر.. موديز تخفض توقعاتها لـ 4 مؤسسات غاز إلى سلبية

ضربة جديدة لقطر.. موديز تخفض توقعاتها لـ 4 مؤسسات غاز إلى سلبية
المناطق - وكالات

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها لمستقبل 4 مؤسسات غاز قطرية من مستقر إلى سلبي، مؤكدة أنها يمكن أن تقوم بتخفيض تصنيفات شركة قطر للبترول في حال تراجع التصنيف السيادي لقطر.

وعزت الوكالة هذا التخفيض إلى كون ملكية هذه الشركات مرتبطة بالحكومة، وقد تواجه صعوبات في الحصول على تمويل حكومي يجنبها التخلف عن الوفاء بالتزاماتها لتسديد ديونها.

وكانت موديز في 5 يوليو قد خفضت توقعات الاقتصاد القطري إلى سلبية من مستقرة، وذلك بعد احتمال متزايد من أن الأزمة مع 4 دول عربية هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر لن تحل سريعا.

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