شاهد.. قرية للعمالة الوافدة بمواصفات عالمية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

أسست مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، قرية نموذجية للعمالة، بمعايير عالية ومواصفات عالمية، حيث يوجد بها مساكن راقية، ورعاية وخدمات متكاملة، وذلك تماشياً مع رؤية 2030 الساعية لجذب الاستثمارات العالمية للمملكة.

وقال أنس نجمي، وهو مدير تطوير بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إن القرية تتوافر بها خدمات ترفيهية ومجتمعية عالية الجودة، مثل المحلات التجارية، والملاعب والصالات الرياضية، وتؤسس لبيئة عمل مثالية، وبذلك تكون عامل جذب مهماً للمصانع والشركات الراغبة في الاستثمار بالمدينة؛ ما يساهم في تحقيق رؤية 2030.

وأوضح نجمي وفقاً لـ”العربية نت” أن “القرية” تمتد على مساحة 48000 كلم متر مربع، وتقع في قلب الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهو ما يمكن العمال من التنقل إلى أعمالهم بكل سهولة ويسر.