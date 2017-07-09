 شاهد.. قرية للعمالة الوافدة بمواصفات عالمية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 شوّال 1438 هجريا, الموافق 9 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

قناة “الجزيرة” تحذف كلمة “العربي” من “الخليج العربي” ستشعر بجاذبية أكبر وتزيد ثقتك بنفسك عند ارتداء هذا اللون ! هل توجد مخالفات خاصة بمواكب الأفراح ؟ .. “المرور” يجيب شاهد.. قرية للعمالة الوافدة بمواصفات عالمية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية شاهد.. لحظة وصول “كهربا” إلى جدة للانضمام للاتحاد ضربة جديدة لقطر.. موديز تخفض توقعاتها لـ 4 مؤسسات غاز إلى سلبية أم ترفض عودة ابنيها من الحد الجنوبي وتجبره على المشاركة مع أخيه شاهد.. ملاحقة الجيش المصري لباقي المتورطين بهجوم سيناء من الدواعش وظائف شاغرة في كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة اكتشاف فائدة طبية هائلة للقهوة.. يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بمعدل الثلث المبعوث الأميركي لدى التحالف :الموصل من أصعب المعارك الحضرية التي شهدناها منذ الحرب العالمية الثانية رسمياً .. ويليام جيبرو نصراوي لثلاث سنوات قادمة

شاهد.. قرية للعمالة الوافدة بمواصفات عالمية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

المناطق - الرياض

أسست مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، قرية نموذجية للعمالة، بمعايير عالية ومواصفات عالمية، حيث يوجد بها مساكن راقية، ورعاية وخدمات متكاملة، وذلك تماشياً مع رؤية 2030 الساعية لجذب الاستثمارات العالمية للمملكة.

وقال أنس نجمي، وهو مدير تطوير بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إن القرية تتوافر بها خدمات ترفيهية ومجتمعية عالية الجودة، مثل المحلات التجارية، والملاعب والصالات الرياضية، وتؤسس لبيئة عمل مثالية، وبذلك تكون عامل جذب مهماً للمصانع والشركات الراغبة في الاستثمار بالمدينة؛ ما يساهم في تحقيق رؤية 2030.

وأوضح نجمي وفقاً لـ”العربية نت” أن “القرية” تمتد على مساحة 48000 كلم متر مربع، وتقع في قلب الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهو ما يمكن العمال من التنقل إلى أعمالهم بكل سهولة ويسر.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>