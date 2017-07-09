هل توجد مخالفات خاصة بمواكب الأفراح ؟ .. “المرور” يجيب

نفت الإدارة العامة للمرور ما تم تداوله بشأن وجود مخالفة بقيمة 20 ألف ريال مع سجن العريس، في حال حدوث مخالفات بمواكب الأفراح.

وأشار المتحدث الرسمي باسم المرور العقيد طارق الربيعان، إلى أن المخالفات المرتبطة بمواكب الأفراح لا تتطلب إيقاع غرامة بمثل هذا المبلغ الكبير، مبيناً أن مخالفات مواكب الأفراح عادة ما تتمثل في عرقلة السير والتظليل وعدم إضاءة الأنوار واستخدام المنبه بشكل مزعج.

وأكد أن مخالفات مواكب الأفراح تحرر بحقها مخالفات تنظيمات السير المعروفة بحد أدنى 150 ريالاً وبحد أعلى 300 ريال، وليس لها مخالفات خاصة بها، بينما يعتمد حجز السيارة على نوع المخالفة إذا كانت السيارة بدون لوحات أو تمت تغطيتها، وفقاً لـ “عكاظ”.