استقبال الحجاج الشهر القادم بإجراءات تطويرية

يبدأ مطارا الملك عبدالعزيز الدولي والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة الشهر القادم في استقبال رحلات الحج للقادمين لأداء فريضة الحج.

ووزعت الهيئة العامة للطيران المدني دليل تعليمات نقل الحجاج جوا لموسم الحج القادم، وعلمت «عكاظ» فرض غرامات على مخالفي التعليمات سواء في قدوم الحجاج بعد الموعد المحدد 4 من ذي الحجة المقبل أو في عدم عودتهم في موعدهم، وتتفاوت الغرامات ما بين 10 آلاف إلى 200 ألف ريال، حسب تقرير اللجنة، وفي حال تقاعس النقل الجوي في إعادة الحجاج في موعدهم تقوم الهيئة باستئجار طائرة لنقل الحجاج وحسم قيمتها من التأمين.

في حين تباشر كافة القطاعات الحكومية والأهلية مهمات عملها في خدمة ضيوف الرحمن بالمطارين في نهاية شهر شوال الحالي في مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، والذي يعتبر أكبر مجمع يستقبل الحجاج في كل ساعة 3800 حاج، ورحلات تزيد على خمسة آلاف رحلة، متوسط العدد 300 حاج على كل رحلة وتم تهيئة المجع بكل الإمكانيات التقنية ومنصات الجوازات وخلافها، وفقا لـ”عكاظ”.

وكان وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، اعتمد دليل الإجراءات التنظيمية لشركات ومؤسسات حجاج الداخل لموسم حج 1438، يتضمن إيضاح كافة الإجراءات المعتمدة ومواعيد تنفيذها، كما يتضمن جملة من الإجراءات التطويرية المهمة، تتضمن تثبيت تخصيص مخيمات البرنامج العام لمدة ثلاثة مواسم, واستقطاع أجور الخيام من دخل المنشأة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، واعتماد العمل بآلية إلكترونية جديدة تضمن إعادة قيمة حجوزات الحجاج الملغية إلكترونياً في كافة مراحل الحجز، وفرز مخيمات حجاج الداخل بمنى إلى نوعين بحسب التاريخ المحدد لمغادرة الحجاج، مغادرة متعجلة يوم 12 ذي الحجة، ومغادرة متأخرة يوم 13 ذي الحجة، ولا يحق لأي منشأة ترحيل الحجاج من مخيماتهم بمنى في غير التاريخ المحدد لها من الوزارة.

بالإضافة إلى جملة من الإجراءات التطويرية التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تمكين الشركات والمؤسسات المرخص لها بالخدمة من تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وفق رؤية المملكة 2030 ومبادرات وزارة الحج والعمرة في برنامج التحول الوطني 2020.