 شاهد.. أعمال شغب وحرق سيارات في هامبورغ الألمانية .. “مرحبا بكم في الجحيم” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 شوّال 1438 هجريا, الموافق 9 يوليو 2017 ميلاديا

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شاهد.. أعمال شغب وحرق سيارات في هامبورغ الألمانية .. “مرحبا بكم في الجحيم”

شاهد.. أعمال شغب وحرق سيارات في هامبورغ الألمانية .. “مرحبا بكم في الجحيم”
المناطق - وكالات

انتشرت مقاطع فيديو للاشتباكات التي وقعت بين الشرطة الألمانية ومتظاهرين مشاركين في مسيرة ” مرحبا بكم في الجحيم” المناوئة لقمة العشرين، التي انطلقت فعالياتها في مدينة هامبورغ.

وخلال المسيرة تم إلقاء زجاجات وإشعال ألعاب نارية، فيما تم في وقت لاحق إحراق صناديق قمامة منقلبة وسيارة واحدة على الأقل، وتطايرت سحب الدخان فوق الساحة، وردت الشرطة باستخدام خراطيم المياه ورذاذ الفلفل، وفرقت المتظاهرين البالغ عددهم نحو 12 ألف شخص.

وقالت الشرطة إنها حاولت الفصل بين جماعات “البلاك بلوك” التابعة لليساريين المتطرفين والمتظاهرين السلميين، حتى يمكن للمسيرة أن تتواصل لكنها لم تتمكن من ذلك.

 

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