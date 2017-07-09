بدء القبول بالمعهد الصناعي في حائل.. غداً

⁠⁠⁠يبدأ المعهد الصناعي الثانوي بحائل يوم الاحد الموافق ١٥/ ١٠/ ١٤٣٨ استقبال طلبات المتقدمين للقبول في أقسام المعهد للفصل الأول من العام التدريبي 1438 -1439هـ في تخصصات (الحاسب الآلي ، المحركات والمركبات ، الإنشاءات المعدنية “اللحام” ، الكهرباء الإنشائية ، الإلكترونيات “تخصص صيانه الجوال” ، التبريد والتكييف ، النجارة العامة ، تشغيل الآلات الإنتاج)، وذلك عبر موقع بوابه القبول الموحد بالمؤسسة العامه للتدريب التقني والمهني أو زيارة قسم القبول والتسجيل في مقر المعهد -طريق القصيم مقابل شركه دله لتعليم القياده سابقً لإكمال إجراءات التسجيل.

وذكر مدير المعهد المهندس خلف البراك أن المعهد يمنح مميزات وحوافز متعددة للمتدربين تشمل مكافأة شهرية قدرها 800 ريال طوال مدة التدريب ، والحصول على شهادة الدبلوم الصناعي الثانوي معتمدة من وزارة الخدمة المدنية بالمرتبة الخامسة ، كما تمنح للخريجين فرصة مواصلة التدريب في أولوية القبول في الكليات التقنية وكليات التميز العالمية بالمملكة ، والحصول على تمويل بعد التخرج لفتح مشروع يصل لـ 300 ألف ريال من معهد ريادة الأعمال الوطني. وأبان أن شروط القبول في المعهد تتضمن حصول المتقدم على شهادة الكفاءة المتوسطة أو شهادة الأول أوالثاني ثانوي حسب البرامج المتقدم لها ، وحسن السيرة والسلوك ، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً بما يتناسب مع التخصص المتقدم له ، وان لا يكون قد حصل على شهادة تدريب تقنية أو مهنية سابقة تعادل أو تفوق الشهادة المتقدم لها ، لافتاً الانتباه إلى أن أولوية القبول لأبناء شهداء الواجب ، فضلًا عن قبول أبناء السعوديات ، وأبناء المقيمين بالمملكة حسب المقاعد المتاحة ، والتعليمات المنظمه لذلك مشيراً إلى أن التسجيل بالمعهد يستمر حتى السادس من شهر ذي القعدة القادم.