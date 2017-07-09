 بالصور.. من هو المصري الذي خطف قلب ابنة أغنى رجل في العالم؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 شوّال 1438 هجريا, الموافق 9 يوليو 2017 ميلاديا

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بالصور.. من هو المصري الذي خطف قلب ابنة أغنى رجل في العالم؟

بالصور.. من هو المصري الذي خطف قلب ابنة أغنى رجل في العالم؟
المناطق - الرياض

كشفت صحيفة “الباريزيان” الفرنسية، أن جينفر كاثرين غيتس الابنة الأغنى في العالم، مغرمة بالشاب المصري نايل نصار.

وأثار ظهور نصار في حفل نظمته ابنة بيل غيتس (أغنى رجل في العالم)، موجة من التساؤلات والغموض حول طبيعة تلك العلاقة.

وبحسب الصحيفة جمع الطرفين، حب الفروسية وامتطاء الخيل، إذ أن نصار حصل على بطولات كثيرة في هذا المضمار الذي تفضله جينفر كاثرين.


ووفقا للصحيفة، فإن ابنة بيل غيتس، تشارك حاليا في مسابقة لرياضة القفز بالخيل في باريس، وتلتقي بالشاب المصري دائما على هامش هذا الحدث الرياضي.

يذكر أن نصار، مصري بدأ أولى سنوات حياته بأمريكا ثم ترعرع في الكويت.

وبيل غيتس والد الفتاة العاشقة، رجل أعمال ومبرمج أمريكي، ومؤسس شركة “ميكروسوفت” العالمية.

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