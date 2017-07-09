 بعد لقائهما على هامش قمة الـ 20.. ميركل: “الاختلافات عميقة” بيني وبين أردوغان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 شوّال 1438 هجريا, الموافق 9 يوليو 2017 ميلاديا

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بعد لقائهما على هامش قمة الـ 20.. ميركل: “الاختلافات عميقة” بيني وبين أردوغان

بعد لقائهما على هامش قمة الـ 20.. ميركل: “الاختلافات عميقة” بيني وبين أردوغان
المناطق - وكالات

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن “اختلافات عميقة” لا تزال قائمة بينها وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بعد الاجتماع معه على هامش قمة مجموعة العشرين.

غير أنها أكدت على انخراط الرئيس التركي في المحادثات، مشيرة إلى أن المجتمعين ثمّنوا دور تركيا في إدارة أزمة المهاجرين الناتجة عن الحرب الأهلية في سوريا وغيرها من الصراعات.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن ميركل قولها إن الاعتقالات الواسعة التي تقوم بها تركيا ضد “أعداء الدولة المزعومين بعد محاولة الانقلاب ( العسكري الفاشل)” في العام الماضي بالإضافة إلى الخلاف الذي تركز حول قاعدة الناتو (إنجرليك) في تركيا، “تعتبر تطورات والتي أثرتها (في الاجتماع) بالطبع، تظهر اختلافات عميقة.. لم أرمها تحت الطاولة”.

وأكدت المستشارة الألمانية أن مسألة خلافية أخرى أثارتها مع الرئيس التركي وهي اعتقال الصحفي التركي – الألماني، دنيز يوسيل، والذي يعمل لحساب صحيفة “دي فيلت” الألمانية وتتهمه أنقرة بـ”الإرهاب”.

يشار إلى أن أردوغان كان قد انتقد عشية القمة برلين، محذرا من أنها “ارتكبت انتحارا سياسيا”، برفضها السماح له بالتحدث إلى أعضاء الجالية التركية الكبيرة في تجمع، خلال إقامته في ألمانيا لحضور قمة العشرين.

وقال أردوغان في مقابلة مع مجلة “داي تسايت” الأسبوعية إنه “يجب على ألمانيا أن تصحح هذا الخطأ” مؤكدا أنه “لا يمكن السكوت عليه”.

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