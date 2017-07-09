الأهلي المصري والوداد المغربي إلى ربع نهائي أبطال أفريقيا

تأهل الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي إلى الدور ربع نهائي أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوز الأهلي على كوتون سبور الكاميروني 3-1 والثاني على زاناكو الزامبي 1-صفر ضمن الجولة السادسة الاخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

ورفع الوداد رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة مقابل 11 للأهلي الذي تفوق على زاناكو صاحب الرصيد ذاته بفارق الأهداف علما بأنهما كانا متعادلين في المواجهات المباشرة بينهما.

وقلب الأهلي تأخره في استاد برج العرب في الاسكندرية، بهدف إلى فوز 3-1.

وفي المباراة الثانية، خرج الوداد فائزا على زاناكو بهدف سجله بنشرقي في الدقيقة 68.