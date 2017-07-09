 الأهلي المصري والوداد المغربي إلى ربع نهائي أبطال أفريقيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 شوّال 1438 هجريا, الموافق 9 يوليو 2017 ميلاديا

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الأهلي المصري والوداد المغربي إلى ربع نهائي أبطال أفريقيا

الأهلي المصري والوداد المغربي إلى ربع نهائي أبطال أفريقيا
من مباراة الاهلى والوداد المغربى فى دورى ابطال افريقيا
المناطق - الرياض

تأهل الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي إلى الدور ربع نهائي أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوز الأهلي على كوتون سبور الكاميروني 3-1 والثاني على زاناكو الزامبي 1-صفر ضمن الجولة السادسة الاخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.
ورفع الوداد رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة مقابل 11 للأهلي الذي تفوق على زاناكو صاحب الرصيد ذاته بفارق الأهداف علما بأنهما كانا متعادلين في المواجهات المباشرة بينهما.

وقلب الأهلي تأخره في استاد برج العرب في الاسكندرية، بهدف إلى فوز 3-1.

وفي المباراة الثانية، خرج الوداد فائزا على زاناكو بهدف سجله بنشرقي في الدقيقة 68.

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