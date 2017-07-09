 الخيبري يوقع مخالصة مع النصر.. ويقترب من الاتفاق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 شوّال 1438 هجريا, الموافق 9 يوليو 2017 ميلاديا

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الخيبري يوقع مخالصة مع النصر.. ويقترب من الاتفاق

الخيبري يوقع مخالصة مع النصر.. ويقترب من الاتفاق
المناطق - الرياض

اقترب علي الخيبري مدافع النصر السابق من الانتقال إلى الاتفاق بعقد يمتد لموسمين عقب توقيعه مخالصة مالية مع النصر يوم السبت.

وكشفت مصادر  تلقي الخيبري عروضاً من أندية الفتح والفيحاء والرائد والاتفاق عقب توقيعه المخالصة مع النصر، لكنها اختار الانتقال إلى الاتفاق، على أن يوقع عقده مع النادي الشرقي رسمياً خلال الأسبوع الجاري بحسب “العربية نت “.

ولم يستطع الخيبري، قائد العروبة السابق في أول مواسمه بدوري المحترفين السعودي، حجز خانة أساسية في صفوف الأصفر، وانتقل إلى السيلية القطري في موسم 2014-2015 بنظام الإعارة، وفي موسم 2015-2016 لعب في صفوف نجران، وقرر الاستمرار في صفوف النصر الموسم الماضي لكنه لم يلعب في أي مباراة دورية، وخاض مباراة واحدة في كأس ولي العهد أمام النجوم تحصل بها على بطاقة حمراء.

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