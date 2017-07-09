 “الأرصاد”: طقس حار على معظم المناطق شديد الحرارة على شرق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 شوّال 1438 هجريا, الموافق 9 يوليو 2017 ميلاديا

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“الأرصاد”: طقس حار على معظم المناطق شديد الحرارة على شرق المملكة

“الأرصاد”: طقس حار على معظم المناطق شديد الحرارة على شرق المملكة
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد، طقساً حاراً على معظم مناطق المملكة، شديد الحرارة على شمال شرق وشرق المملكة.

كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، وقد تصل إلى أقل من (2) كم على مناطق الحدود الشمالية، والجوف، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، ونجران، وجازان تشمل السواحل منها.

وأشار التقرير إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً على شمال ووسط وجنوب غرب المملكة، مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير فترة ما بعد الظهيرة.

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