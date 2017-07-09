رئيس الأركان اليمني: الحوثيون نفذوا إعدامات جماعية

أعلن رئيس الأركان اليمني محمد علي المقدشي أن المتمردين الحوثيين نفذوا عمليات إعدام جماعية بحق عناصرهم الفارين من جبهات القتال في مأرب .

ودان المقدشي عمليات الإعدام للجنود الذين تركوا مواقعهم في مديرية المخدرة بمنطقة صرواح بعد أن ادركوا انهم يقاتلون في معركة خاسرة، متوعدا بمحاكمة قيادات الحوثي على جرائمهم تجاه الشعب اليمني.

وجاءت تصريحات المقدشي، السبت، خلال تفقده مواقع الجيش، في محيط جبل (مرثد) شمال غرب صرواح، بمحافظة مأرب.

عمليات الاعدام التي كشفها المقدشي لم تكن الاولى، فقد سبق وأن كشفت وسائل إعلام يمنية ونشطاء حقوق الانسان في تعز أن تصفيات جسدية تمت لجنود حوثيين فارين من جبهات القتال بينهم أطفال تعرضوا للقتل أثناء محاولتهم الهروب من المعارك.