صحيفة: ترامب أمر بمواجهة القوات الإيرانية في سوريا

كشفت صحيفة واشنطن فري بيكون الأميركية، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمر بمواجهة القوات الإيرانية عسكرياً في سوريا.

وقال مسؤول أميركي للصحيفة – فضل عدم ذكر اسمه – إنه “للمرة الأولى منذ أن تدخلت القوات الأميركية في سوريا، لديها الآن تصريح لاتخاذ جميع الإجراءات للدفاع عن مصالحها ضد الاستفزازات الإيرانية العدائية”.

وأضاف المصدر أنه “تم توجيه تعليمات جديدة من البيت الأبيض، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الجنود الأميركيين والمصالح الأميركية في الشرق الأوسط لاسيما في #سوريا”.

وأضافت “واشنطن فري بيكون”: بناء على قرارات مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض فإن الرئيس ترمب أعطى أوامره لوزارة الدفاع وقيادة الجيش الأميركي في الشرق الأوسط بالسماح لمواجهة القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها في سوريا”.

ولم يوضح الموقع الأميركي أن أوامر الرئيس ترمب الجديدة، هل ستنحصر على مواجهة القوات الإيرانية في سوريا أم أنها ستشمل مواجهة القوات الإيرانية في العراق أو نشاط القوارب الإيرانية في الخليج العربي التي تستفز البحرية الأميركية بين الحين والآخر؟

وکان وزير الدفاع الأميركي، الجنرال جيمس ماتيس قد اعتبر إيران أكبر تهديد من التنظيمات الإرهابية الخطرة، مثل داعش والقاعدة وطالب بمواجهة القوات الإيرانية في مناطق نفوذها في الشرق الأوسط.

كما أكد وزير الدفاع الأميركي على دور القوات الإيرانية التخريبي للاستقرار في العراق.