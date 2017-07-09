ورشة عمل حول مبادرة “يسروا”.. المجتمعية للحد من تكاليف الزواج التي أطلقتها لجنة التنمية الاجتماعية في آل عاصمي بعسير

في خطوة موفقة وابداع متجدد واستخدام رائع للتقنية دشنت لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بقرى آل عاصمي ورشة عمل الكترونية من خلال تطبيق الوتساب للنقاش حول المبادرة المجتمعية ( يسّروا) والتي تهدف لتخفيف تكاليف الزواج في المنطقة الجغرافية التي تشرف عليها اللجنة …

رئيس مجلس ادارة اللجنة د/ ابراهيم احمد آل ابراهيم ذكر أنه تم تكوين فريق عمل للمبادرة من أعضاء اللجنة ومن المتعاونين معها ومن نواب ووجهاء المجتمع ، وتم تحديد المهام وتوزيع المسؤليات للخروج بمنتج اجتماعي مؤثر ، وذكر آل ابراهيم انه تم تأسيس ورشة عمل الكترونية للنقاش حول المبادرة وقد تم تقسيم الورشة الى 6 محاور وفق التالي :

١.المحور الاول :

الاسباب التي اوجدت ظاهرة تأخر الشباب للزواج وانتشار العنوسه كظاهره إجتماعيه .

يدير الحوار: فهد احمد العاصمي

مدرب معتمد.

٢.المحور الثاني :

دور النواب ووجهاء المجتمع والمؤسسات المجتمعيه في تيسير الزواج .

يدير الحوار: احمد ابراهيم الجهري

مكتب مدير فرع وزارة العمل بعسير.

٣.المحور الثالث :

الملكه …. بين الضرورة والترف .

يدير الحوار: د.علي محمد دهمان

مستشار قانوني في وزارة الدفاع.

٤.المحور الرابع :

الطلاق واسبابه .

يدير الحوار : أ. احمد ابراهيم العاصمي

مدير فرع وزارة العمل والتنميه الاجتماعيه بالباحه.

٥.المحور الخامس :

مبادرات وصور مشرقه للتيسير في الزواج .

يدير الحوار: جابر محمد الحمادي

مدير جمعية حفظ النعمه بعسير.

٦.المحور السادس :

ليلة الفرح … تكاليف وهدر وعناء . يدير الحوار: د. ابراهيم احمد العاصمي

ادارة التعليم بعسير.

يذكرانه بلغ عدد المشاركين في الورشة الالكترونية 171 عضو .