من خلال اللحن الشعبي “شبة النار”.. إبراهيم حكمي يتغنى بعاصمة السياحة العربية في ثاني حفلات أبها

كشف الفنان إبراهيم الحكمي عن إعداده مفاجأة لجماهير أبها في حفلته التي سيحييها بجانب صقر الأغنية الخليجية رابح صقر والفنان رامي عبدالله الثلاثاء المقبل في ثاني حفلات ليالي أبها الغنائية ضمن مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية لهذا العام ٢٠١٧ .

وقال حكمي: إن المفاجأة تتمثل في أغنية عن أبها لم يسبق غناؤها على المسرح، تتغنى بجمالها، تزامنًا مع احتفالاتها بلقب عاصمة السياحة العربية.

وأضاف أنه سيقدم لحنًا شعبيًا للأغنية المعروفة “شبة النار”، وباقة متنوعة من أغاني الطرب والشعبي.

ولم يخف الحكمي سعادته الغامرة بالمشاركة الأولى على مسرح المفتاحة، بعد النجاح الكبير الذي سجلته أولى الحفلات لفنان العرب محمد عبده، مع الفنانين رابح ورامي، لاسيما أنها بين أهله في الجنوب.

وعن حفلاته المقبلة بعد حفلة الرياض وحفلة أبها، قال حكمي: “لدي حفلتان في الطائف وقبرص خلال الأسبوعين المقبلين”.