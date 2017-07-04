 آل هادي يسيطر على ذهب وفضة بطولة أمير عسير لقفز الحواجز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 شوّال 1438 هجريا, الموافق 9 يوليو 2017 ميلاديا

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آل هادي يسيطر على ذهب وفضة بطولة أمير عسير لقفز الحواجز

آل هادي يسيطر على ذهب وفضة بطولة أمير عسير لقفز الحواجز
المناطق - أبها

سيطر الفارس محمد حسن آل هادي على صدارة الشوطين الذهبي والفضي لبطولة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير لقفز الحواجز بجواديه  (نادية) و(ريحانة)، وحل زميله محمد زعيلة في المركز الثاني للشوط الذهبي بالجواد (روز)، وجاء زميله مفرح الفيفي خلفه في الشوط الفضي.

وكسب منصور العمري الشوط البرونزي بالجواد (محبوبة)، وحل محمد  عبدالمعطي بالجواد (بشاير) ثانيًا.

وفي شوط أقل من 18 سنة، توج أحمد اليزيدي بالجواد(كوين)، وجاء أسامة آل قشيم بالجواد (رنكي) ثانيًا.

وفي آخر الأشواط لما دون 14 سنة، انتصر  محمد سعد زايد  بالجواد (أميرة)، وجاء حسن محمد آل هادي ثانيًا  بالجواد (مرضية).

يذكر أن البطولة تأتي ضمن مهرجان الفروسية المندرج تحت فعاليات مهرجان أبها يجمعنا لهذا العام.

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