 الجيش اليمني يواصل تقدمه لتحرير صرواح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 شوّال 1438 هجريا, الموافق 9 يوليو 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني يواصل تقدمه لتحرير صرواح

الجيش اليمني يواصل تقدمه لتحرير صرواح
المناطق - اليمن

تمكن الجيش اليمني من تحرير جبل المنامة والملتقى بعد معارك عنيفة مع الانقلابيين في صرواح على حدود مديرية خولان بصنعاء.

وتفقد رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي، اليوم، وحدات الجيش المرابطة في محيط جبل مرثد شمال غرب صرواح بمأرب، واستمع من مدير دائرة العمليات الحربية اللواء ناصر الذيباني وقائد الجبهة إلى شرح مفصل عن مسرح العمليات والمستجدات الميدانية وخطط المرحلة المقبلة.

وأشاد رئيس الأركان بأبطال المنطقة الثالثة والانتصارات التي يحققونها بشكل متواصل، مؤكداً أن استكمال تحرير صرواح لن يتأخر، وأنه مهما كانت العوائق فلن تظل صرواح أو أي منطقة أخرى خارج سلطة الدولة وسيطرتها.

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