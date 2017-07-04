 نوكيا تعيد هواتفها للأسواق بكاميرات ثورية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 شوّال 1438 هجريا, الموافق 9 يوليو 2017 ميلاديا

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نوكيا تعيد هواتفها للأسواق بكاميرات ثورية

نوكيا تعيد هواتفها للأسواق بكاميرات ثورية
المناطق - الرياض

أكدت شركة “HMD Global” التي تمتلك حقوق ملكية علامة نوكيا التجارية أنها ستعاود التعاون مع شركة “ZEISS”، الرائدة في عالم البصريات، لتزويد هواتف نوكيا بكاميرات مميزة.

وفي البيان الصادر عن الشركة جاء أن “الشركتين ستوحدان الجهود للحصول على جودة تصوير عالية في هواتف نوكيا المستقبلية، حيث سيكون التعاون في مختلف النواحي، ابتداء من المجالات البرمجية، وانتهاء بالشاشات وعدسات الكاميرات”.

ويذكر أن نوكيا و”ZEISS” بدأتا تعاونهما قبل عشر سنوات، حيث أصدرتا كاميرات عالية الدقة، فضلا عن أنهما زودتا هواتف “N – Nokia” بتقنيات “PureView”. ووفقا للخبراء في HMD Global فإن “الهدف من الخطوات الحالية هو استعادة روح التعاون والابتكار بين الشركتين في السنوات القادمة”.

ولم تصرح الشركتان بعد عن الهواتف التي ستأتي بتقنيات “ZEISS”، لكن الخبراء يتوقعون أن تزود بها هواتف “Nokia 8” القادمة التي ستعمل بنظام أندرويد، وتزود بمعالجات “Snapdragon 835″، وذاكرة وصول عشوائية بحجم (4 أو 6 غيغابايت)، وشاشات QHD بمقاس 5.3 بوصة، وكاميرات بدقة 13 ميغابكسل.

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