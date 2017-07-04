الشعور بألم في باطن الساق عند المشي أخطر مما تظن!

ربما شعرت بوخزٍ في باطن ساقيك أثناء سيرك في بعض الأوقات، ولم تهتم كثيراً على اعتقاد أن الأمر عارض.

إلا أن مؤسسة القلب الألمانية حذرت من أن الشعور بآلام في باطن الساق أثناء المشي وتلاشيها أثناء الوقوف قد ينذر بالإصابة بأزمة قلبية، وهو ما ينطبق أيضاً على الشعور بآلام في أصابع الأرجل عند الاستلقاء.

وأوضحت أن سبب هذه المتاعب يرجع في الغالب إلى خلل في تدفق الدم، والذي يشير إلى مرحلة متقدمة من تصلب الشرايين، والذي يرفع بدوره من خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.

ولتجنب هذه المخاطر ينبغي استشارة طبيب القلب فور ملاحظة هذه الأعراض.