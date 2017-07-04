 العساف: بدأنا من الآن الإعداد لاستضافة قمة العشرين في 2020 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 شوّال 1438 هجريا, الموافق 9 يوليو 2017 ميلاديا

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العساف: بدأنا من الآن الإعداد لاستضافة قمة العشرين في 2020

العساف: بدأنا من الآن الإعداد لاستضافة قمة العشرين في 2020
المناطق - الرياض

قال وزير الدولة رئيس وفد المملكة إلى قمة الـ20 في هامبورغ الألمانية، إبراهيم العساف، السبت 8 يوليو/تموز، إن استجابة الأعضاء لعقد قمة العشرين سنة 2020 بالعاصمة الرياض دليل على تميّز المملكة بين دول المجموعة، وإن بلاده بدأت الإعداد لاستضافة القمة من الآن.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أعلنت أن قمة العشرين لعام 2020 ستعقد في العاصمة السعودية.

جدير بالذكر أن السعودية هي الدولة العربية الوحيدة الممثلة في قمة العشرين، إلى جانب الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، واليابان، وألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، وجمهورية جنوب إفريقيا، والبرازيل، والمكسيك، والأرجنتين، وإندونيسيا، والهند، وكندا، وأستراليا، والاتحاد الأوروبي.

واختتمت قمة العشرين، أقوى مجموعة اقتصادية عالمية، أعمالها في وقت سابق من اليوم في هامبورغ (جنوب ألمانيا) بمشاركة رؤساء الدول، فيما تغيّب  الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس البرازيل ميشال تامر.

وتأسست مجموعة العشرين بمبادرة من مجموعة السبع الكبرى لتوسيع دائرة المناقشات لتقوية النظام العالمي اقتصادياً، بعد الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم في 2008.

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