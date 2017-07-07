2300 رجل إطفاء يكافحون 17 حريقا بغابات ولاية كاليفورنيا بسبب ارتفاع الحرارة

كافح 2300 رجل إطفاء السبت، حرائق غابات بولاية كاليفورنيا، التي تشهد في الوقت الحالي درجات حرارة مرتفعة جدًا خاصّة في جنوبها.

وأدّى حريق اندلع عند سفوح سييرا نيفادا الواقعة شمال سكرامنتو إلى تدمير عشرة منازل، وامتدّ على مساحة 800 هكتار من الغابات متسبّبًا بإجلاء سكّان المنطقة.

واستنادًا إلى السلطات المحلّية، أصيب ستة أشخاص بينهم رجل إطفاء، بجروح طفيفة. وامتدّ حريق آخر في مقاطعة سانتا باربرا، على أكثر من 3200 هكتار من الغابات، وذلك بسبب الرياح الجافة والساخنة، ودفع أيضًا إلى حصول عمليات إخلاء.

وفي المجموع، تم إحصاء 17 حريقًا بولاية كاليفورنيا الواقعة جنوب غرب الولايات المتحدة.