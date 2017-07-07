صحة تبوك تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

أقامت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك صباح اليوم الاحد حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر السعيد بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالإنابة د/ هيازع بن محمد الشهري وذلك بمقر المديرية حيث تبادل الجميع التهاني بهذه المناسبة .

كما شكر الدكتور الشهري العاملين المكلفين خلال الاجازة بالعيد والجهود التي قاموا بها لتقديم الخدمات الصحية لمرتاديها بالمستشفيات والمراكز الصحية .

مثنيا في الوقت نفسة على جهود العاملين في مركز المراقبة الصحية بمنفذ حالة عمار لتقديمهم الخدمات الصحية أثناء قدوم ومغادرة المعتمرين في شهر رمضان المبارك .

حضر المعايدة مساعدي المدير العام ومدراء المستشفيات ومدراء الإدارات بالمديرية .