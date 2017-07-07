 صحة تبوك تقيم حفل معايدة لمنسوبيها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 شوّال 1438 هجريا, الموافق 9 يوليو 2017 ميلاديا

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صحة تبوك تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

صحة تبوك تقيم حفل معايدة لمنسوبيها
المناطق - تبوك
أقامت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك صباح اليوم الاحد حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر السعيد بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالإنابة د/ هيازع بن محمد الشهري وذلك بمقر المديرية حيث تبادل الجميع التهاني بهذه المناسبة .
كما شكر الدكتور الشهري العاملين المكلفين خلال الاجازة بالعيد والجهود التي قاموا بها لتقديم الخدمات الصحية لمرتاديها بالمستشفيات والمراكز الصحية .
مثنيا في الوقت نفسة على جهود العاملين في مركز المراقبة الصحية بمنفذ حالة عمار لتقديمهم الخدمات الصحية أثناء قدوم ومغادرة المعتمرين  في شهر رمضان المبارك .
 حضر المعايدة مساعدي المدير العام ومدراء المستشفيات ومدراء الإدارات بالمديرية .

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