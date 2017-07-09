 “الحرس الوطني” تحدد 11 شرطا للتقديم في بوابة التجنيد الموحد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 شوّال 1438 هجريا, الموافق 9 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“الحرس الوطني” تحدد 11 شرطا للتقديم في بوابة التجنيد الموحد خيمة فتيان عكاظ”.. فعالية جديدة للأطفال في سوق عكاظ 112 نادياً للبنين والبنات بتعليم الرياض تستأنف أنشطتها الأحد ضمن برنامج (إجازتي) إدارة العلاقات والمراسم في الخرج تقيم حفل معايدة لمنسوبي المحافظة مسرحية بدر بن عبدالمحسن (تماضر).. مفاجأة حفل افتتاح سوق عكاظ فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم يقيم حفل معايدة لمنسوبيه أمسية شعرية بمحافظة القرى رئيس بلدية الخفجي: أحث الموظفين على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين الأمير بدر بن جلوي يرعى حفل وسام البر الـ 14 ‏الدفاع المدني بمحافظة الخرج يقيم حفل معايدة لمنسوبيه قوة عراقية تصل إلى نهر دجلة بالمدينة القديمة في الموصل شاب عمره 15 عاما في قائمة “أنت قدوة”.. والسبب خضار وفواكه بالمجان

“الحرس الوطني” تحدد 11 شرطا للتقديم في بوابة التجنيد الموحد

“الحرس الوطني” تحدد 11 شرطا للتقديم في بوابة التجنيد الموحد
المناطق _ الرياض

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح باب التقديم والتسجيل في بوابة التجنيد الموحد.

وأضافت وزارة الحرس الوطني أن التقديم مفتوح على مدار السنة بدون أرقام طلبات والفرز يتم حسب المفاضلة، لذوي التأهيل الجامعي وكليات التقنية والحاصلين على الدبلوم بعد الثانوي، وفقاً للشروط الموضحة.

وأوضحت وزارة الحرس الوطني أن الشروط المطلوبة للمتقدم تتمثل في:

1- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مـع والــده أثنـاء خـدمته خارج المملكة.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف و الأمانة.
3- أن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية.
4- أن لا يقل سنه عن سبعة عشر (17) عاماً ولا يزيد عن ثلاثين (30) عاماً.
5- أن لا يقل طوله عن (165) سم ولا يزيد عن (195) سم.
6- أن يتناسب طوله مع وزنه وفق المعايير الصحية المعتمدة في وزارة الحرس الوطني.
7- أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.
8- أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.
9 -بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة للمطابقة .
10- أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب للرتبة (لذوي التأهيل الجامعي وكليات التقنية والحاصلين على الدبلوم بعد الثانوي) .
11- أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة.

تفاصيل أكثر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>