“الحرس الوطني” تحدد 11 شرطا للتقديم في بوابة التجنيد الموحد

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح باب التقديم والتسجيل في بوابة التجنيد الموحد.

وأضافت وزارة الحرس الوطني أن التقديم مفتوح على مدار السنة بدون أرقام طلبات والفرز يتم حسب المفاضلة، لذوي التأهيل الجامعي وكليات التقنية والحاصلين على الدبلوم بعد الثانوي، وفقاً للشروط الموضحة.

وأوضحت وزارة الحرس الوطني أن الشروط المطلوبة للمتقدم تتمثل في:

1- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مـع والــده أثنـاء خـدمته خارج المملكة.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف و الأمانة.

3- أن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية.

4- أن لا يقل سنه عن سبعة عشر (17) عاماً ولا يزيد عن ثلاثين (30) عاماً.

5- أن لا يقل طوله عن (165) سم ولا يزيد عن (195) سم.

6- أن يتناسب طوله مع وزنه وفق المعايير الصحية المعتمدة في وزارة الحرس الوطني.

7- أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

8- أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

9 -بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة للمطابقة .

10- أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب للرتبة (لذوي التأهيل الجامعي وكليات التقنية والحاصلين على الدبلوم بعد الثانوي) .

11- أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة.

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