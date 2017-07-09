أمسية شعرية بمحافظة القرى

بحضور محافظ محافظة القرى أ خالد بن عبدالله العبيلان قدمت لجنة الثقافه والفنون بمحافظة القرى امسيه شعريه بمنتزه الثروه الوطني بالمحافظه وسط حضور منفرد ومتميز تجلى فيه الشعر حضورا ومشاركة ..

وقبل بدأ الامسيه بدء مدير المركز الاعلامي للثقافه والفنون أ عبدالله عوض بن موسى بالترحيب بالحضور والسحب مبدئياً على ثلاثة جوائز قيمه ،، تلى ذلك لوحه شعبيه وابريت بتنفيذ واداء فرقة القرى للفنون الشعبيه شارك فيه سعادة محافظ القرى والحضور والشعراء ،،

ثم اخذ الشعراء مكانهم المخصص للامسيه بمشاركه من الشاعر الكبير مانع بن شلحاط الذي بدأ بقصيده رائعه في منطقة الباحه واميرها المحبوب صاحب السمو الملكي الاميرالدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة وذكر بعض رموز المنطقه من مشايخ قبايل غامد وزهران نالت استحسان الجميع ..

تلى ذلك مشاركة الشاعر الكبير فهد الشهراني بمشاركه مُبهره مطلعها بالشعر الفصيح ثم ليعود بتألق عالي الى النظم في قصيده وطنيه خالده ..

تلى ذلك مشاركة الشاعر القدير سعيد بن مانع الرفيدي بقصيده وطنيه رائعه ..

ثم توالت المشاركات من الشعراء بادارة عريف الامسيه في تحقيق رغبة طلب الجمهور بالقصايد المختلفه والالحان المنوعه والشيلات بصوت كلا من المبدعين فهد الشهراني وسعيد بن مانع يشاركهم ايضا الشاعر مانع بن شلحاط باكثر من مشاركه عباره عن قصه وقصيده وفي تفاعل رائع من الحضور وترديد لابيات الشعراء والتحيه بحراره بعد كلّ مشاركه لهم ..

الاجواء البارده ودرجة الحراره التي كانت مفاجأه للجميع لم تكن عائقا في تفاعل الجمهور والحضور المتميز والرائع اضافة الى التجهيزات المسانده من بلدية القرى وبلدية معشوقه والاشراف المباشر من كافة الاجهزه المعنيه في المحافظه في تيسير وتنظيم خطة السير بالرغم من الحضور اللافت ..والكثيف

وبعد اعلان نهاية الامسيه قام محافظ القرى أ خالد بن عبدالله العبيلان بتكريم الشعراء المشاركين ومقدّم الامسيه.

كما حضر بعض الاسماء الشعريه الوطنيه الكبيره للمشاركه حضورا للامسيه والتي كان على طليعتها الشاعر د عبدالواحد سعود الزهراني والشاعر علي بن خميس البيضاني مدير جمعية الثقافه والفنون بمنطقة الباحه..

لتنتهي الليله بتبادل الصور التذكاريه بعد السحب على ثلاث جوايز قيمه ..

وقد اوضح رئيس الثقافه والفنون بمحافظة القرى أ محمد سعيد الأطولي بان هناك عدد من الفعاليات القادمه جارئ تنسيقها وترتيبها والاعلان عنها في موعدها المناسب خلال صيف هذا العام ١٤٣٨..