فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم يقيم حفل معايدة لمنسوبيه

أستقبل فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم بمكتبه صباح يوم الأحد 15/10/1438هـ المهنيئن بمناسبة عيد الفطر المبارك من منسوبي الفرع ومدراء الإدارات والمكاتب التابعة له بالمنطقة .

وقد رحب فضيلته بالجميع مؤكداً بأن هذه المناسبة نعمة من الله وتستوجب الشكر والثناء له تبارك وتعالى على النعمة التي أنعمها علينا وعلى بلادنا المباركة وأثنى فضيلته في معرض حديثه بالجهود التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ( حفظه الله ورعاه ) وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ لتوفير كل ما من شأنه راحة المواطن والمقيم على تراب هذه البلاد الطاهرة وحرصها الدائم على استتباب الأمن واجتثاث كل ما يعكر صفو هذه النعمة .

وحث فضيلته جميع الموظفين والمنسوبين بتسهيل أمور المراجعين والأعمال المناطة بالعمل الإداري والميداني تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور / فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز و معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ / صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ونائبة معالي الدكتور / توفيق بن عبدالعزيز السديري .