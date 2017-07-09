إدارة العلاقات والمراسم في الخرج تقيم حفل معايدة لمنسوبي المحافظة

شرف سعادة محافظ الخرج المكلف الاستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي حفل المعايدة الذي اقامتة إدارة العلاقات والمراسم بمجلس محافظة الخرج صباح اليوم الاحد الموافق ١٤٣٨/١٠/١٥ هـ.بحضور سعادة وكيل المحافظة الاستاذ / صقر بن عيسى الدعجاني ورؤساء الاقسام والموظفين .

حيث تشرف الجميع بالسلام على سعادة المحافظ وتبادل الجميع التهنئه بعيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٣٨هـ .

وتحرص محافظة الخرج على تنظيم مثل هذه الاحتفالات دعماً لمبدأ الترابط بين منسوبيها ونشر روح الألفة والمحبة، وتحفيزاً للعمل الجاد والدؤوب للمضي قدماً في خدمة الوطن والمواطن .