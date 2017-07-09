112 نادياً للبنين والبنات بتعليم الرياض تستأنف أنشطتها الأحد ضمن برنامج (إجازتي)

يعاود 112 نادياً موسمياً ونادي حي للبنين والبنات برامجها يوم اليوم الأحد ١٤٣٨/١٠/١٥هـ تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض للطلاب والطالبات خلال الإجازة الصيفية، ضمن برنامج (إجازتي) الذي أطلقته وزارة التعليم في نسخته الثانية.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع: أن برنامج إجازتي يأتي منسجماً مع رؤية المملكة 2030 كونه يسهم في توفير الدعم التعليمي والترفيهي للطلاب والطالبات عبر برامج وأنشطة متنوعة تنمي فكرهم وتعزز انتماءهم لوطنهم.

وبين الدكتور المانع: أن الأندية الموسمية تضم العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والتربوية التي يشرف عليها وينفذها تربويون يتمتعون بالخبرات العديدة في المجالات الثقافية والرياضية، مؤكداً أن الإدارة حرصت على إقامة الأندية في المدارس التي تحتوي على المرافق الرياضية المتعددة وسعت إلى تغطية أرجاء مدينة الرياض كافة والمحافظات التابعة لها.

وأشار المانع: أن الإدارة خصصت ٧٣ نادياً موسمياً ونادي حي للبنين، و٣٩ نادياً موسمياً ونادي حي للبنات، تقدم العديد من الفعاليات ضمن برنامج إجازتي والذي يحتوي على خمسة مسارات رئيسة، وهي المسار الترفيهي، والمسار الوظيفي، والمسار السياحي، والمسار التطوعي، والمسار التقني. مضيفاً: أن الأندية ستفتح على فترتين، وتستمر حتى ١١/٢٥

ودعا المانع جميع أولياء الأمور إلى حث أبنائهم وبناتهم للالتحاق بهذه الأندية والاستفادة مما تقدمه من برامج هادفة.