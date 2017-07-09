خيمة فتيان عكاظ”.. فعالية جديدة للأطفال في سوق عكاظ

تحفل الدورة الحادية عشرة من سوق عكاظ التي ستفتتح الأربعاء القادم برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وتشرف على تنظيمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بعدد من الفعاليات الجديدة ومنها خيمة فتيان عكاظ والتي تقام بجانب جادة عكاظ وهي عبارة عن خيمة كبيرة تحوي عددا من الأنشطة والأركان والمعارض المخصصة للأطفال والفتيان.

حيث تضم الخيمة مسرح الطفل الذي يعرض نماذج من القصص التاريخية وقصائد عكاظ ومعانيها، وفعالية “فصيح عكاظ” والتي يتم من خلالها تعليم الأطفال اللغة الفصحى بشكل ميسر ومشوق، و”مجلس فتيان عكاظ” الذي قصصا لرواة عن الحياة والحضارات المتزامنة مع سوق عكاظ.

كما تتضمن الخيمة ركن “تاجر عكاظ” الذي يعرف بالتجارة والقوافل وطرق البيع والشراء في سوق عكاظ، وركن الرسم التفاعلي للأطفال، و”استديو أطفال عكاظ” والذي يتم فيه التصوير للأطفال بالزي التاريخي، و”ركن النحت على الخشب” الذي يتعلم فيه الأطفال طرق الكتابة والنحت على الخشب.

كما تحوي الخيمة مسرحا صغيرا للعرض التلفزيوني عن تاريخ سوق عكاظ، إضافة إلى ركن “متجر عكاظ” الذي يحوي التحف والهدايا التاريخية المعروضة للبيع.

وتعتبر خيمة فتيان عكاظ أحد عناصر جادة عكاظ التي تشكل المساحة الأكبر لسوق عكاظ حيث تقام فيها معظم الفعاليات والعروض.

وتشهد الجادة هذا العام تطورا من خلال عدد من الفعاليات والعروض الجديدة، إضافة إلى التجديد في طريقة العرض.

وتتضمن جادة عكاظ عددا من الفعاليات التراثية والثقافية والعروض المسرحية، إضافة إلى فعاليات الحرف والصناعات اليدوية.