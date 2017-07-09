شرطة القصيم: إيقاف قائد مركبة عكس السير وإحالته للنيابة العامة

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني أنه بالإشارة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي وأظهر قيادة إحدى المركبات بإتجاهٍ معاكس لحركة السير على طريق القصيم – الرياض السريع وتعرضها للحريق أثناء ذلك ، فقد تم مباشرة تلك الحالة في حينها مساء يوم الجمعة الموافق ١٤٣٨/١٠/١٣هـ من قبل دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة القصيم ، وإخماد فرق الإطفاء بالدفاع المدني للحريق الذي حل بالمركبة جراء عطبٍ أصاب إحدى الإطارات ، وإحالة قائدها وهو مواطنٌ سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر لمركز الشرطة المختص ، حيث جرى إيقافه واشعار دائرة النيابة العامة بمحافظة الشماسية لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الإختصاص ، وعرضه على الهيئة المرورية المختصة لتطبيق النظام بحقه ، حيث تشير الدلائل الأولية إلى كونه يعاني من اعتلالاتٍ نفسية .