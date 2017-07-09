صحة القصيم تعايد منسوبيها بالمشاريع الصحية المنجزة بتكلفة ٣٦٥ مليون ريال

شهد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي صباح اليوم ( الأحد ) حفل معايدة منسوبي صحة القصيم والذي أقيم بمقر المديرية ، بحضور مساعدي المدير العام .

وقد تخلل الاحتفال عرض معايدة قيادات وزارة الصحة لمنسوبيها ، كما تم استعراض مشاريع صحة القصيم والتي تم إنجازها العام الماضي 2016م بتكلفة بلغت آكثر من ٣٦٥ مليون ريال ، والتي شملت 10 مشاريع صحية وهي مستشفى عيون الجواء بسعة 100 سرير ، وانشاء المركز الطبي التخصصي بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة ( المرحلة الاولى ) و تطوير العناية المركزة لجراحة القلب للأطفال بمستشفى الولادة والاطفال ببريدة و تطوير العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة في مستشفى الولادة والاطفال ببريدة و تطوير العناية المركز للأطفال في مستشفى الولادة والاطفال ببريدة و تطوير وتجهيز العناية المركزة لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة وانشاء مركز طب الاسنان الاقليمي ببريدة ومشروع انشاء مركز غسيل الكلى بمستشفى المذنب العام وانشاء غرفة نفايات وتعقيم لعدد 7 مراكز صحية بالقصيم و تركيب وتشغيل محطة المياه لبرج بريدة المركزي .

كما استعرضت الشؤون الصحية امام منسوبيها خلال الحفل ، المشاريع الصحية المتبرع بها لصحة المنطقة تأكيداً وترسيخاً للتكافل الاجتماعي في وطن الخير والعطاء، حيث كان لصحة القصيم دورا فاعلا في تحقيق المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع رجال الأعمال من أهل الخير والإحسان في منطقة القصيم بالإسهام في إنشاء مشاريع صحية بالمنطقة بلغ عددها اثني عشر مشروعاً صحياً بتكاليف تزيد على مئة مليون ريال. وهي : مستشفى الشفاء الجديد بعنيزة و مبنى الغسيل الكلوي بمستشفى بريدة المركزي و مبنى الغسيل الكلوي بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة ومبنى الغسيل الكلوي في مركز ابانات و مبنى العيادات والغسيل الكلوي في مستشفى الاسياح و تهيئة قسم التبرع بالدم بمستشفى بريدة المركزي ومركز القدم السكري و مبنى الطب الشرعي بمستشفى بريدة المركزي ومركز علاج العقم ببريدة و جامع مستشفى بريدة المركزي و مركز صحي اوثال و اعمال تطوير بمستشفى الملك سعود بعنيزة و مبنى الغسيل الكلوي بمستشفى عقلة الصقور .

كما تطرق العرض المرئي ، الى برامج طب الزمالة التي وصلت 17 برنامجا وافتتاح عيادات للقدم السكري بالمستشفيات ورفع اعداد القوى العاملة خصوصا استشاري المخ والأعصاب حيث وصل عددهم 5 استشاريين وجار التعاقد مع اثنان اخرين ، والتعاقد مع 800 كادرا تمريضيا لتغطية احتياجات المواقع الصحية من الكوادر التمريضية .

من جانبه ، رفع المدير العام مطلق الخمعلي في كلمته خلال المعايدة التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بمناسبة عيدالفطر المبارك ، كما قدم التهاني لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب امير منطقة القصيم سائلاً الله ان يعيده على هذا الوطن بالأمن والطمأنينة وان يديم الإستقرار والرخاء على هذا الوطن .

ونقل المدير العام تهاني معالي وزير الصحة ومعالي نائبيه لمنسوبي الشؤون الصحية ، مؤكدا بان صحة المنطقة حظيت ولله الحمد بدعم سخي من الدولة – اعزها الله – وقد حرصت الشؤون الصحية الى ترجمة هذا الدعم على ارض الواقع من خلال تنفيذ المشاريع الصحية على الوجه المطلوب ، لخدمة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية لهم ، مشيرا الى المواطنين يتطلعون دائما الى افضل الخدمات الصحية وهو ما يعمل علية فريق الشؤون الصحية ، عبر تطوير البرامج العلاجية والخدمات الصحية ، داعيا الى اهمية كسب رضا المراجعين للمواقع الصحية واستمرارية تميز العلاقة البينية للموظفين ومراعاة حقوقهم وتسهيل اجراءاتها ، الامر الذي ينعكس ايجابا على ادائهم باذن الله .