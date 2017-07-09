 أمير تبوك يستقبل وكلاء إمارة المنطقة ومديري الأقسام وموظفي الإمارة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 شوّال 1438 هجريا, الموافق 9 يوليو 2017 ميلاديا

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أمير تبوك يستقبل وكلاء إمارة المنطقة ومديري الأقسام وموظفي الإمارة

أمير تبوك يستقبل وكلاء إمارة المنطقة ومديري الأقسام وموظفي الإمارة
المناطق_تبوك
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم، بديوان الإمارة منسوبي إمارة منطقة تبوك يتقدمهم وكيل الإمارة محمد بن عبدالله الحقباني ووكلاء الإمارة المساعدين ومدراء العموم ورؤساء الأقسام وموظفي الإمارة الذين هنأوا سموه بمناسبة عيد الفطر المبارك .
وبادلهم سمو أمير منطقة تبوك التهنئة متمنيا للجميع التوفيق الدائم وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع والوطن بخير.
وأثنى سموه على جهود العاملين في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار في استقبال المعتمرين ومغادرتهم تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد ـ حفظهم الله ـ ومتابعة سمو وزير الداخلية.
وحث سمو أمير المنطقة موظفي الإمارة على بذل الجهود وتقديم كافة الخدمات لحجاج بيت الله الحرام القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار بعد افتتاحها في منتصف شهر ذي القعدة القادم.

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