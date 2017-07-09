‏بلدية محافظة الدلم تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

نظمت بلدية محافظة الدلم ممثلة بإدارة العلاقات العامة والإعلام حفل معايدة بمقر استراحة البلدية لكافة منسوبيها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك بحضور رئيس بلدية الدلم المهندس سليمان بن عبدالله العايد وكافة مدراء الإدارات والأقسام والموظفين ، وتخلل الحفل تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة العيد السعيد حيث تحرص بلدية محافظة الدلم على تنظيم مثل هذه الاحتفالات دعماً لمبدأ الترابط بين منسوبيها ونشر روح الألفة والمحبة، وتحفيزاً للعمل الجاد والدؤوب للمضي قدماً في تحقيق أهداف البلدية المتمثلة في تقديم أفضل الخدمات لمحافظة الدلم.