7 فوائد صحية للشوكولاتة الداكنة

لاتنفك الدراسات العلمية من الإشارة إلى فوائد الشكولاتة الداكنة او السوداء، المعروفة منذ القدم بفوائدها العديدة لصحة الإنسان، فقد كانت حبوب الكاكاو تستخدم كعملة للمقايضة بين قبائل الأزتيك، وهم أول من انتبه إلى فوائد هذه الحبوب التي تُصنع منها الشوكولاتة للصحة الجنسية.

وهذه أهم الفوائد:-

تحسين المزاج

تزيد الشوكولاتة الداكنة إفراز مادة الإندروفين في الجسم، وهي المادة التي تُفرز عند ممارسة التمارين الرياضية وعند تعاطي الكحول، وتساعد على تحسين المزاج.

ضغط الدم

تحتوي الشوكولاتة على مضادات للأكسدة تسمّى الفلافونويد تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، وتوازن الهرمونات.

الكولسترول

تناول الشوكولاتة الداكنة يساعد على خفض الكولسترول الضار بنسبة 10 بالمائة وفقاً لبعض الدراسات، لأنها تحتوي على دهون تماثل الموجودة في زيت الزيتون، ولا يعني ذلك الإفراط في أكل الشوكولاتة الداكنة، لكن تناولها باعتدال.

الصحة الجنسية

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مادتين كيميائيتين، الأولى هي التربتوفان الذي يحسّن المزاج، ويتم إفرازه أثناء الجماع، والثانية هي فينيليثيلامين التي تفرزها الدماغ عند الشعور بالحب.

الحالة المزاجية

تزيد الشوكولاتة الداكنة إفراز مادة الإندروفين في الجسم، وهي المادة التي تُفرز عند ممارسة التمارين الرياضية وعند تعاطي الكحول، وتساعد على تحسين المزاج دون الآثار السلبية للكحول.

تجاعيد البشرة

من أهم فوائد أكل الشوكولاتة الداكنة أنها تقلل تجاعيد البشرة وتؤخّر مظاهر التقدّم في العُمر.

المعادن

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على معادن: النحاس والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، وهي توليفة غنية بالمغذيات التي يحتاجها الجسم.