 أمانة الباحة تقيم حفل معايدة لمنسوبيها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 شوّال 1438 هجريا, الموافق 9 يوليو 2017 ميلاديا

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أمانة الباحة تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

أمانة الباحة تقيم حفل معايدة لمنسوبيها
المناطق_عبدالرحمن سفر

أقامت أمانة منطقة الباحة اليوم حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها احتفالا بعيد الفطر المبارك بحضور أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط ووكلاء الأمانة، ومديرو الإدارات، ورؤساء الأقسام والوحدات، وموظفو الأمانة، و عدد من المستفيدين والمتعاملين من المواطنين. وتبادل الجميع التهاني بهذه المناسبة السعيدة .

وذكر أمين المنطقة  أن الأمانة حريصة على تعزيز الروابط المجتمعية ومشاركة موظفيها والمواطنين عموماً الاحتفاء بالمناسبات الاجتماعية ومن ذلك مناسبات الأعياد دعماً لروابط الأخوة والتواصل الاجتماعي فيما بين منسوبي الأمانة ومستفيديها ، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه الإسهام في تقوية أواصر الترابط والمودة بين الموظفين وتحفيزهم لمواصلة جهودهم خدمةً للوطن والمواطن ، وحثهم على الالتزام التام بالمنهج الذي تحرص عليه وزارة الشئون البلدية والقروية في سرعة إنجاز معاملات المواطنين أولاً بأول وتسهيل حصولهم على الخدمات التي تقدمها مختلف إدارات الأمانة.

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