مقتل مشجع في أعمال عنف بعد مباراة في ريو دي جانيرو

ذكرت وسائل إعلام اليوم الأحد أن مشجعاً برازيلياً قتل رمياً بالرصاص وأصيب ثلاثة آخرون إثر اندلاع أعمال عنف في نهاية مباراة لكرة القدم بين فريقي فلامنجو وفاسكو دا جاما.

وأطلقت النار على رقبة المشجع الذي لم يكشف النقاب عن هويته كما أصيب ثلاثة أشخاص آخرون خلال تبادل إطلاق الرصاص بعد نهاية المباراة.

وتحدثت تقارير عن خروج المصابين الثلاثة من المستشفى لكن لم يتسن الاتصال بالشرطة للتأكيد.

واندلعت أعمال العنف بعد هزيمة الفريق المحلي فاسكو دا جاما 1-صفر أمام غريمه فلامنجو.

وألقى مشجعون الألعاب النارية وأشياء أخرى ما دفع اللاعبين للخروج سريعاً من الملعب كما وقعت مشاجرات في المدرجات واستمرت خارج الإستاد.