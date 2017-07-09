 فتح مجال التطوع للعمل بالعيادات الطبية الكشفية في الحج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 شوّال 1438 هجريا, الموافق 9 يوليو 2017 ميلاديا

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فتح مجال التطوع للعمل بالعيادات الطبية الكشفية في الحج

فتح مجال التطوع للعمل بالعيادات الطبية الكشفية في الحج
المناطق_مكة

دعت جمعية الكشافة العربية السعودية ، أعضائها من مرحلة الجوالة من طلبة الطب والتمريض ، وممن هم في السنوات المتقدمة والامتياز، الراغبين التطوع للعمل بالعيادات الطبية بمعسكرات الخدمة العامة، التي تقيمها جمعية الكشافة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة إلى التسجيل من خلال شبكة التواصل الطبي السعودي عبر الرابط WWW.SAUDI-MCN.COM .

وأفاد د.غانم الغانم مسؤول الشؤون الفنية بالمعسكرات أن مدة التطوع 13 يوماً، تبدأ من اليوم الأول من شهر ذي الحجة ، حتى نهاية اليوم الثالث عشر من نفس الشهر ، بحيث تصل عدد الساعات التطوعية للجوال 80 ساعة تطوعية تقريباً، يمنح بها شهادة معتمدة ، بالإضافة إلى منحه مكافأة مالية.

من جهته أوضح د.عبدالله الفهد المشرف العام على المعسكرات عضو اللجنة الكشفية العالمية أن الجمعية ستقيم 8 عيادات طبية موزعة على المعسكرات وتهدف إلى تعزيز صحة العاملين في معسكرات الخدمة العامة بالحج من قادة وجوالة وكشافة وعمال، حيث تقدم لهم الرعاية الصحية والخدمات العلاجية الشاملة للمحافظة على صحتهم وتقديم الخدمات الوقائية والتوعوية لهم للارتقاء بالجوانب السلوكية من خلال برامج توعوية تهتم بتنمية المعرفة الصحية لمنسوبي كل معسكر وتغيير سلوكهم إلى السلوك الصحي السليم للمحافظة على صحتهم ووقايتهم من الأمراض

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