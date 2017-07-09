صحة حفر الباطن تقيم حفل معايدة عيد الفطر المبارك لمنسوبيها

أقامت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن اليوم حفل معايدة عيد الفطر المبارك لمنسوبيها بحضور مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي ، والمساعدين ومديري الإدارات والمستشفيات وذلك بقاعة المناسبات بالمديرية.

ورفع الصافي التهنئة لخادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بعيد الفطر المبارك ، كما قدم شكره للعاملين من منسوبي صحة حفر الباطن المكلفين خلال فترة العيد ، وحث منسوبي صحة حفر الباطن في كلمته على بذل الجهد في تقديم الخدمات لمحتاجيها ضمن فرق العمل الواحد وأداء المهام المنوطة بهم على أكمل وجه, تأكيداً على حرص وزارة الصحة في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين في جميع المستشفيات والمراكز الصحية.

يذكر أن الحفل تخلله عرض مرئي عن أهم ما تم إنجازه خلال النصف الاول لعام ٢٠١٧م في صحة حفر الباطن.