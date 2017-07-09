 صحة حفر الباطن تقيم حفل معايدة عيد الفطر المبارك لمنسوبيها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 شوّال 1438 هجريا, الموافق 9 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إدارة نادي الاتحاد: نسلك الطرق القانونية لتسوية ملف عقوبة المنع من التسجيل فرع هيئة السياحة بتبوك يقيم حفل معايدة لمنسوبيه أمير القصيم: ستبقى بلادنا مسخرة لخدمة ضيوف الرحمن عبر أبناءها البرره ترمب: حان الوقت للمضي قدما في العمل البناء مع روسيا (سابك) تدشن باقة حديثة من مواد البولي إيثيلين عالي الكثافة دراسة جديدة عن فيتامين د قد تغير التوصيات الغذائية صحة حفر الباطن تقيم حفل معايدة عيد الفطر المبارك لمنسوبيها مدير المركز الإعلامي بمنطقة الباحة محمد آل ناجم…شبكات التواصل الاجتماعية تعزز للسياحة بالباحة والمحافظات التابعة لها الخدمة المدنية: تمديد إجازة العيد لا تحتسب من رصيد الموظف من الإجازة العادية الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة تعايد منسوبيها القبض على قاتل والدته في جازان خادم الحرمين يوافق على تبني أن تكون الصحة العامة أولوية في جميع الأنظمة

صحة حفر الباطن تقيم حفل معايدة عيد الفطر المبارك لمنسوبيها

صحة حفر الباطن تقيم حفل معايدة عيد الفطر المبارك لمنسوبيها
المناطق_حفر الباطن

أقامت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن اليوم حفل معايدة عيد الفطر المبارك لمنسوبيها بحضور مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي ، والمساعدين ومديري الإدارات والمستشفيات وذلك بقاعة المناسبات بالمديرية.

ورفع الصافي التهنئة لخادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بعيد الفطر المبارك ، كما قدم شكره للعاملين من منسوبي صحة حفر الباطن المكلفين خلال فترة العيد ، وحث منسوبي صحة حفر الباطن في كلمته على بذل الجهد في تقديم الخدمات لمحتاجيها ضمن فرق العمل الواحد وأداء المهام المنوطة بهم على أكمل وجه, تأكيداً على حرص وزارة الصحة في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين في جميع المستشفيات والمراكز الصحية.

يذكر أن الحفل تخلله عرض مرئي عن أهم ما تم إنجازه خلال النصف الاول لعام ٢٠١٧م في صحة حفر الباطن.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>