(سابك) تدشن باقة حديثة من مواد البولي إيثيلين عالي الكثافة

كشفت (سابك) مؤخراً عن أحدث باقة من البولي إيثيلين عالي الكثافة والمخصصة لصناعة الأنابيب. تتيح الباقة الجديدة إنتاج أنابيب بقطر أكبر وسماكة عالية، مع المحافظة على ثبات واستقرار ممتاز. تأتي هذه الباقة الجديدة من البولي إيثيلين في إطار التزام (سابك) الدائم، وسعيها الحثيث لتحقيق الامتياز في منتجاتها وع ملياتها التشغيلية، وخصوصاً المنتجات التي تخدم قطاع نقل السوائل والغازات بصورة آمنة وكفاءة عالية.

يعزز استخدام الأنابيب ذات الأقطار الكبيرة م ن كفاءة عمليات نقل السوائل بكميات كبيرة، خاصة في التطبيقات الصناعية، مثل محطات تحلية المياه وخطوط الصرف البحرية وأنابيب ال بنية التحتية في المدن الكبرى.

يعدّ منتج (SABIC® HDPE P6006LS) الجديد خياراً مثالياً للاستخدام في مشاريع التعدين الكبرى؛ خاصة لتصنيع الأنابيب الناقلة للمياه والطين، والتي يتطلب تركيبها عمليات حفر موجهة وصعبة ومعقدة. إضافة إلى الأنابيب المستخدمة في مداخل محطات التحلية ومصارفها، وغيرها من التطبيقات التي تستدعي استخدام أنابيب ذات أقطار كبيرة وسماكة عالية، عادة ما تكون مصنوعة من الصلب أو الخرسانة.

يذكر أن هذه الباقة الجديدة من البولي إيثيلين عالي الكثافة قد حازت على تصنيف PE112 بواسطة منظمة خارجية تمثل طرفاً ثالثاً لمنح شهادات التصنيف من هذا النوع. وتعتمد (سابك) في إنتاج هذه المواد على تقنية متقدمة من خلال سلسلة من التفاعلات العديدة. ومن الخصائص الفريدة في هذا المنتج ثباته في عملية تشكيل الأنابيب، حيث يتم توزيع المادة بشكل متساوٍ على مدار محيط الأنبوب، محققاً سماكة متناسقة بشكل كبير؛ وهو الأمر الذي يعدّ ميزة هامة تجعل المنتج الجديد مثالياً للاستخدام في صناعة الأنابيب ذات الأقطار الكبيرة. كما يمتاز المنتج بتوفيره في استهلاك الطاقة خلال عمليات التشكيل بالبثق، وتمثل هذه الباقة إضافة نوعية هامة لصناعة الأنابيب الكبيرة