 ترمب: حان الوقت للمضي قدما في العمل البناء مع روسيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 شوّال 1438 هجريا, الموافق 9 يوليو 2017 ميلاديا

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ترمب: حان الوقت للمضي قدما في العمل البناء مع روسيا

ترمب: حان الوقت للمضي قدما في العمل البناء مع روسيا
المناطق_د ب أ

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، بأن الوقت قد حان للمضي قدما في العمل البناء مع روسيا.

وأشار ترامب إلى لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين بالقول :”لقد تفاوضنا بشأن وقف لإطلاق النار بمناطق في سورية، ما من شأنه أن يحفظ الأرواح”.

وأوضح أنه لم يتم التطرق إلى العقوبات، وكتب :”لم يتم مناقشة العقوبات خلال لقائي بالرئيس بوتين. لن يتم فعل أي شيء حتى يتم حل المشكلتين الأوكرانية والسورية!”.

وأضاف :” بوتين وأنا بحثنا تشكيل وحدة للأمن السيبراني (الأمن الألكترونى) لا يمكن اختراقها حتى تصبح قرصنة الانتخابات، وغيرها من الأمور السلبية الأخرى، مراقبَة وآمنة”.

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